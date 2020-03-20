Грузия с 21 марта прекращает авиасообщение со всеми странами

ТБИЛИСИ, 20 марта. /ТАСС/. Грузия с 21 марта прекращает осуществлять все авиарейсы, за исключением полетов национальных авиакомпаний, которые будут согласованы с правительством. Об этом в пятницу сообщил советник премьер-министра страны Ираклий Чиковани.

"Было принято решение, что с завтрашнего дня полностью прекращается авиасообщение и будут осуществляться только авиарейсы грузинских авиалиний, которые согласованы с правительством", - отметил Чиковани на брифинге, трансляция которого велась на странице правительства в Facebook.