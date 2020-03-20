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В Петербурге из-за коронавируса приостановили работу проекта "Твой бюджет"

Проект переносится на май

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Работа проекта "Твой бюджет", участвуя в котором, жители города могут предложить идею по развитию городской среды, приостановлена из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета финансов.

"Комитет финансов Санкт-Петербурга с сожалением сообщает, что с 20 марта "Твой бюджет - 2020" временно приостанавливает работу. Проект не отменяется и не закрывается, он переносится на май", - говорится в сообщении.

Провести заседания бюджетных комиссий онлайн в комитете не посчитали возможным: на встречах очень много групповой работы.

Власти Петербурга в 2020 году планировали направить на проекты по инициативному бюджетированию 174 млн рублей, что почти вдвое больше, чем утвержденная сумма на этот год - 90 млн рублей. В этом году проект "Твой бюджет" продолжит действие, в ходе него петербуржцы могут предложить идею по развитию городской среды, проработать инициативу на заседаниях и - после прохождения экспертизы - вынести ее на голосование. Победителей выбирают жители города - члены бюджетных комиссий, набранные в ходе жеребьевок из числа подавших заявки на участие в проекте "Твой бюджет".

Проект "Твой бюджет" работает в Санкт-Петербурге с 2016 года, первыми в нем приняли участие Центральный и Адмиралтейский районы, в первый год проекта участники распределяли в каждом районе по 10 млн рублей. В 2019 году участие в проекте приняли уже шесть районов города, в каждом районе члены бюджетной комиссии распределяли 15 млн рублей.

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РоссияСанкт-Петербург
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