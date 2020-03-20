МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. TUI Россия аннулирует все туры за рубеж с 20 марта по 30 апреля в связи с рекомендацией Ростуризма для россиян по возможности воздержаться от поездок за рубеж из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"TUI Россия вынуждено аннулирует туры по всем направлениям (в зарубежные страны) с датой вылета с 20 марта по 30 апреля", - говорится в сообщении.

Компания предлагает клиентам перебронировать приобретенные на этот период туры на российские направления или более поздние даты, либо перенести сумму оплаты по аннулированной заявке в счет оплаты будущей заявки тех же туристов. Перенос денежных средств на заявку с теми же туристами производится по курсу на день оплаты их аннулированной заявки.

Рекомендация Ростуризма

Ростуризм 19 марта рекомендовал туристам воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки; организованным туристам обратиться к туроператору с просьбой о переносе срока совершения путешествия на более поздний срок; туроператорам временно воздержаться от отправки туристов на территорию иностранных государств и оказать максимальное содействие туристам в перебронировании сроков совершения путешествия на более поздний срок.