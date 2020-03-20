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AliExpress выделил 90 млн рублей на компенсации россиянам за ожидание посылок из Китая

В пресс-службе компании пояснили, что предложат пользователям купоны с компенсацией на следующую покупку в зависимости от длительности ожидания

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Компания "AliExpress Россия" (входят онлайн-площадки AliExpress, Tmall, Pandao) выделила порядка 90 млн рублей в качестве компенсации российским потребителям за ожидание посылок из Китая на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщил директор по развитию компании Дмитрий Селихов в ходе конференции "Российский е-com в период пандемии", организованном газетой "Коммерсантъ" и проектом New Retail.

"Мы отдельно выделяем порядка 90 млн рублей на дополнительные компенсации", - сказал он. Компенсировать планируется ожидание пользователями отправки посылок в течение более 10 дней, которое возникло в связи с карантином в Китае.

По словам Селихова, 16 марта были завершены все недопоставки товаров из Китая. 95% производителей из КНР, продающих товары на площадке "AliExpress Россия", вернулись к работе в штатном режиме. "С китайским направлением можно сказать, что сейчас канал восстановлен", - отметил он, добавив, что во время карантина увеличилось количество чартерных рейсов в Екатеринбург, Новосибирск и Москву.

По его данным, на локальном маркетплейсе рост продаж в годовом выражении в январе - феврале составил 20%.

Как пояснили в пресс-службе компании, пользователям, которые столкнулись с задержкой товаров, компания предлагает купоны с компенсацией на следующую покупку в зависимости от длительности ожидания. Купоны зависят от суммы заказа и времени ожидания. Покупателям, заказы которых были задержаны, будут выданы купоны на общую сумму 90 млн рублей.

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, ПАО "Мегафон" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной коммерции в России и СНГ.

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