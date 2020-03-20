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Распространение коронавируса нового типа

Рисовые заводы Кубани перешли на круглосуточный режим работы

Руководство предприятий пошло на такой шаг с целью недопущения дефицита риса из-за повышенного спроса, который связан с коронавирусом

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Рисовые заводы на Кубани перешли на круглосуточный режим работы с целью недопущения дефицита риса из-за повышенного спроса на фоне ситуации с коронавирусом. На данный момент запасов риса достаточно, чтобы обеспечить повышенный спрос, сообщили журналистам в Южном рисовом союзе.

"Для обеспечения бесперебойных поставок крупы в торговые сети рисовые заводы Краснодарского края перешли на круглосуточный режим работы. Это позволит избежать дефицита продукции в рознице и спекулятивного взвинчивания цен. По данным рисосеющих хозяйств и перерабатывающих предприятий Краснодарского края, совокупные остатки риса-сырца (а также риса-крупы в пересчете на сырец) на март 2020 года составляют 309,2 тыс. тонн, что на 55,2 тыс. тонн (на 22%) больше аналогичного периода прошлого года. Этих объемов достаточно, чтобы обеспечить повышенный потребительский спрос", - говорится в сообщении союза.

Краснодарский край является основным аграрным регионом России. В 2019 году на Кубани рисом были засеяны 125 тыс. га. По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в 2019 году собрано почти 946 тыс. тонн риса, что на 210 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Средняя урожайность выросла почти на 8%. Так, в 2018 году с гектара рисовых чеков собирали 70,1 центнера, в 2019 году этот показатель достиг 75,6 центнера с гектара.

Теги
РоссияКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
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