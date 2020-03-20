Кабмин может просубсидировать ставки по кредитам на формирование запасов продуктов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство России может начать субсидировать процентные ставки по кредитам, привлеченным на формирование сверхнормативных запасов продуктов. Об этом говорится в плане первоочередных мероприятий обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Разработка поддержки достаточности запасов социально значимой продукции в организациях торговли, в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным для формирования сверхнормативных запасов (при необходимости)", - говорится в документе.

Соответствующий акт правительства может быть составлен 20 марта, а затем обновляться ежемесячно. Ответственными исполнителями назначены Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития.

Документом также вводится оперативный мониторинг потребительских цен в регионах, а также оперативный мониторинг наличия товаров первой необходимости в организациях торговли, в том числе в регионах РФ: продукты питания, детские товары, лекарственные средства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты.

Правительство не исключает при необходимости введения временных ограничений на экспорт продовольственных и непродовольственных товаров. Что касается ввоза товаров, то вводится "зеленый" коридор в отношении импорта продуктов питания и товаров первой необходимости.