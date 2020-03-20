Mercedes-Benz отзывает в России 327 автомобилей четырех моделей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. "Мерседес-Бенц Рус" - официальный представитель Mercedes-Benz в России - отзывает 327 автомобилей A-класса (тип 177), В-класса (тип 247), CLA (тип 118) и GLE/GLS (тип 167). Речь идет о транспортных средствах, реализованных с 2019 года по настоящее время, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall), которое может не соответствовать спецификации", - отметили в ведомстве.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, необходимо адаптировать программное обеспечение коммуникационного модуля для системы экстренного вызова.

Работы будут проводиться бесплатно для владельцев авто.