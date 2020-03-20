"Газпром нефть" увеличила в 2019 году продажу масел за счет премиальных марок

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. "Газпромнефть - смазочные материалы" - оператор бизнеса масел "Газпром нефти" - в 2019 году продала 708 тыс. тонн моторных, трансмиссионных и индустриальных масел, что на 0,7% больше, чем годом ранее. Рост произошел за счет увеличения продаж премиальных сортов масел, сообщает компания.

"Наш бизнес заметно изменил портфель смазочных материалов в сторону высокотехнологичных продуктов. Мы наблюдаем эту тенденцию не первый год, но в 2019 году она заметно усилилась. Прошедший год показал, что наши премиальные разработки ценят не только в России, где мы активно участвуем в программах импортозамещения, но и за рубежом", - отметил генеральный директор "Газпромнефть - смазочные материалы" Александр Трухан.

Компания в 2019 году увеличила реализацию премиальных смазочных материалов за рубежом на 6,2% - до свыше 106 тыс. тонн. В России объем продаж вырос на 5,3% и достиг 205 тыс. тонн.

"География поставок "Газпромнефть - смазочные материалы" расширилась до 86 стран в Европе, Азии, Африке и Южной Америке, в первую очередь за счет активного развития дистрибьюторской сети премиальной продукции как в розничном, так и в индустриальном сегментах", - добавили в "Газпром нефти". В частности, в 2019 году объем реализации масел G-Energy через собственную сеть станций техобслуживания вырос на 61%, а их количество увеличилось на 23,5% - до 210. Число постоянных клиентов и партнеров сервиса в России и за рубежом достигло полумиллиона.