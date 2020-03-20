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Симферополь и Керчь свяжет новый железнодорожный экспресс

Он начнет ходить между городами в апреле

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Новый железнодорожный экспресс из Симферополя в Керчь и обратно начнет курсировать в апреле в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) - оператора железнодорожных перевозок на Крымском полуострове.

В ЮППК ТАСС уточнили, что сейчас от Симферополя до Керчи и обратно можно проехать железнодорожным транспортом с пересадкой на станции Джанкой. Стоимость от Симферополя до Джанкоя - 142,87 рубля, от Джанкоя до Керчи - 299,87 рублей.

"Столицу Республики Крым и Керчь свяжет регулярный железнодорожный маршрут. Комфортабельные электропоезда с апреля начнут курсировать между городами на полуострове", - говорится в сообщении.

Составы с понедельника по четверг будут выполнять по два рейса - утром туда, днем обратно. А в пятницу, выходные и праздничные дни - по четыре рейса. Остановки предусмотрены на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей и Багерово, добавили в компании.

"Утренние экспрессы проследуют из Симферополя до Керчи без остановки в Феодосии. Дорога займет 5 часов 35 минут. На маршруте составов, следующих в обратном направлении, - станция Феодосия. В этом случае время в пути до конечной станции Симферополь составит 6 часов 45 минут. Стоимость проезда - около 500 рублей", - отмечается в сообщении. С запуском новых поездов можно будет проехать без пересадок, при этом стоимость не изменится.

О новых пригородных поездах в Крыму

Новые пригородные поезда, способные двигаться как на электрической, так и на дизельной тяге, поступят в этом году на Крымскую железную дорогу, сообщил ранее на заседании президиума крымского парламента генеральный директор предприятия Алексей Гладилин.

"Для осуществления пригородных пассажирских перевозок в 2020 году на железную дорогу поступит новый подвижной состав. Электропоезда двух серий. Это абсолютно новые поезда. Также новые дизель-поезда. Эти поезда будут способны ходить как на электро-, так и на дизельной тяге на неэлектрифицированных участках пути. Они будут работать на маршруте Симферополь - Керчь с 22 апреля", - сказал он.

В частности, по его словам, будет поставлено девять рельсовых автобусов в двух и трех вагонном исполнении, а также семь электропоездов на шесть вагонов.

Южная пригородная пассажирская компания, которая начала работу 1 января 2020 года, сейчас является оператором пригородных перевозок по всему Крыму. В маршрутной сети шесть направлений: Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия и Феодосия - Армянск. С начала текущего года ЮППК перевезла более 405 тыс. пассажиров.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто 23 декабря 2019 года. Первый поезд пришел 25 декабря в Севастополь, второй - 26 декабря в Симферополь. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На время курортного сезона будут открыты дополнительные маршруты. Первый пригородный поезд между Керчью и Анапой был запущен 7 марта 2020 года.

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