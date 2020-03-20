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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Песков не считает катастрофой для РФ цену на нефть в $25 за баррель

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что у России достаточный запас прочности

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это весьма неприятная ценовая конъюнктура. В этом плане можно согласиться", - сказал Песков, комментируя слова вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна, назвавшего $25 за баррель Brent катастрофической для России ценой.

Однако у РФ, напомнил пресс-секретарь главы государства, есть достаточный запас прочности. "Говоря о том, что это катастрофа для России, наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что неоднократно заявляли и наш президент, и наше правительство о том, что в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития и так далее", - подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, "бывали времена, когда цена была еще ниже". Он подчеркнул, что в настоящий момент вряд ли кто-то возьмется прогнозировать конъюнктуру международных нефтяных цен на перспективу год и более. "Даже если кто-то возьмется прогнозировать, вряд ли эти прогнозы будут сколько-нибудь точными", - отметил Песков.

Он также сделал акцент на том, что Россия обладает подушкой безопасности для выполнения всех социальных обязательств. "Бюджет РФ посчитан по $42, поэтому, конечно, эта цена ($25 за баррель - прим. ТАСС) для нас неблагоприятная. Но, опять же, подушка безопасности есть, она, когда нужно будет, включится", - заверил представитель Кремля. Он добавил, что с точки зрения "краткосрочной и среднесрочной перспективы ничего страшного для нас не происходит", так как цены на нефть волатильны.

"Существует общая мировая тенденция вне зависимости от "идеального шторма", который происходит. До того, как этот триггер в виде коронавируса спровоцировал этот "идеальный шторм", и до этого налицо была тенденция к сокращению мирового потребления нефти", - добавил Песков, подчеркнув, что это очевидный факт, не относящийся к категории прогнозов.

Ситуация на рынке нефти

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.

Нефть марки Brent, в начале месяца стоившая около $50 за баррель, за пару недель подешевела вдвое: ее цена в среду падала ниже 25 долларов, минимального значения с 2003 года. Следом упала российская валюта: курс доллара на торгах превышал 81 рубль, а евро приближался к отметке в 90.

19 марта вице-президент "Лукойла" Леонид Федун в интервью телеканалу РБК высказал мнение, что необходимо возобновить переговоры между РФ и Саудовской Аравией для стабилизации ситуации на рынке нефти. По его оценке, если бы сделка не сорвалась на переговорах 6 марта, нефть бы торговалась в районе $50 за баррель. По прогнозу Федуна, если цены на нефть останутся в диапазоне не выше $35 за баррель, то начиная с 2022-2023 года добыча в России начнет сокращаться.

Теги
Песков, Дмитрий СергеевичСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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