Бизнес попросил Белоусова отменить транспортный налог на легковые автомобили

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Деловая Россия" направило письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой отменить транспортный налог на легковые автомобили с двигателем мощностью менее 250 лошадиных сил. Соответствующее письмо за подписью председателя организации Алексея Репика имеется в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердили в пресс-службе бизнес-объединения.

"Необходимо существенно снизить стоимость владения автомобилем, что поможет, в том числе, росту реальных располагаемых доходов граждан, повышению мобильности граждан, развитию внутреннего туризма в будущем и ряда связанных с ним отраслей, для чего возможно рассмотрение следующих инициатив: отмена транспортного налога на легковые автомобили, мощность двигателя которых составляет менее 250 лошадиных сил, с целью поддержания экономической активности, в том числе со стороны малых предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, занимающихся услугами грузоперевозок, а также поддержания спроса на автомобильном рынке", - говорится в письме.

Дискуссия об отмене транспортного налога ведется уже несколько лет: участники рынка считают более справедливым закладывать его в акцизы на топливо. В конце 2019 года Госдума в первом чтении отклонила законопроект фракции "Справедливая Россия", отменяющий транспортный налог на легковые автомобили из-за возникновения выпадающих доходов субъектов РФ.

Действующая методика расчета транспортного налога действует с 2003 года, каждый субъект РФ в праве устанавливать собственные ставки или вовсе отменять их. Например, в Москве для автомобилей с моторами не мощнее 100 л. с. она составляет 12 рублей за 1 л. с., от 100 до 125 л. с. - 25 рублей, от 125 до 150 л. с. - 35 и так далее вплоть до 150 рублей за мотор мощностью более 250 л. с.