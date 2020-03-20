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Распространение коронавируса нового типа

Максимальная цена на медицинские маски за неделю снизилась в 17 регионах России

За предыдущую неделю стоимость этого товара снизилась в 27 субъектах

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Максимальная розничная стоимость медицинских масок в период с 9 по 16 марта снизились в 17 регионах России. Об этом говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

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За предыдущую неделю стоимость этого товара снизилась в 27 регионах.

В частности, максимальная розничная цена за одну маску в Белгородской области снизилась на 96%, до 0,6 рублей с учетом НДС, в Псковской области - на 41%, до 16 рублей, в Магаданской области - на 40%, до 6 рублей, в Ставропольском крае - на 36%, до 9,6 рублей, в Забайкальском крае - на 35%, до 8,4 рублей.

В мониторинге учитывались медицинские защитные маски для лица, нестерильные одноразовые из нетканых материалов, реализуемые не менее чем пятью крупнейшими аптечными сетями и ретейлерами.

По итогам проведенного мониторинга цен на медицинские маски ФАС и ее территориальные органы получили данные 1523 торговых точек, провели 41 внеплановую проверку и возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 10 организаций.

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Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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