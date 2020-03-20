Общественную приемную для бизнеса по вопросам противодействия коррупции открыли в Москве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Общественная приемная при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы, которая будет специализироваться на вопросах противодействия коррупции и безопасности бизнеса, открыта в пятницу в столице, передает с места корреспондент ТАСС.

"Работа новой приемной консолидирует усилия общественных уполномоченных, экспертов, а также представителей органов государственной власти в сфере защиты прав предпринимателей. Участники делового сообщества получат еще один инструмент для дополнительной правовой оценки, дальнейшего рассмотрения и принятия решений", - сказала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева на церемонии открытия.

Руководитель общественной приемной Владимир Кузнецов отметил, что приемная будет работать с понедельника по пятницу и принимать предпринимателей всего московского региона. Она открыта по адресу: улица Остоженка, дом 10.

"Мы нацелены на максимальное консультирование бизнеса по всем вопросам, в том числе касающихся возникающих у них проблем, связанных с ситуацией вокруг коронавируса. Но основная наша задача - защита бизнеса от излишнего административного давления, неприятных коррупционных составляющих. В этой непростой борьбе рассчитываем опираться на органы прокуратуры Москвы", - отметил Кузнецов.

Он добавил, что специалисты приемной рассчитывали приглашать предпринимателей, в том числе проводить для них семинары, но для исключения риска заражения коронавирусом подготовились для дистанционной работы - через проведение видеоконференций.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. В феврале 2019 года эту должность заняла Минеева. В прошлом году было открыто 10 общественных приемных при столичном бизнес-омбудсмене.