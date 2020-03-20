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В Якутии начнет действовать сельская ипотека под 1,7% и 2% годовых

Ипотека действует в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий"

ЯКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Льготная ипотека для сельских семей под 1,7% и 2% годовых начнет действовать в Якутии. Эта программа входит в новую государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий" и не имеет отношения к дальневосточной ипотеке, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Якутии.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" призвана создать комфортные условия для сельских жителей и способствовать обратной миграции с привлечением жителей городов в села. Госпрограмма утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета.

"В Якутии начнут действовать два вида льготного кредитования в рамках новой государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Благодаря поддержке государства сельские жители смогут воспользоваться ипотечным кредитом по льготной ставке и потребительским кредитом на благоустройство домовладений. По итогам подписания соглашения между региональным филиалом АО "Россельхозбанк" и Министерством сельского хозяйства Якутии начнется кредитование населения по сниженной процентной ставке", - сказали в пресс-службе, уточнив, что начать реализацию механизма планируется до конца марта 2020 года.

"Основная задача сельской ипотеки - за счет государственной поддержки улучшить жилищные условия сельчан. Программа предусматривает большой объем финансирования на ближайшие пять лет. На федеральном уровне выделяется около триллиона рублей, а в Якутии предусмотрено полтора миллиарда рублей", - отметили в министерстве.

В программе под сельской местностью подразумеваются населенные пункты, где проживает меньше 30 тыс. человек. Таким образом, в список не включены городские округа Якутск и Жатая и города Нерюнгри и Мирный. Сельскую ипотеку может получить любой житель республики вне зависимости от семейного положения, социального статуса и места проживания. Возраст - от 21 до 75 лет на момент погашения ипотеки.

Отмечается, что данная сельская ипотека предусматривает также строительство домов на дальневосточном гектаре, при этом сельская ипотека является отдельной программой и не связана с ипотекой под 2%, которая действует на Дальнем Востоке.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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