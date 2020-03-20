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Более 10 млрд рублей направят на модернизацию крупных водопроводов Кубани до 2024 года

Средства выделены из регионального бюджета

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Более 10 млрд рублей на период до 2024 года выделено из бюджета Краснодарского края на полную реконструкцию Троицкого, Ейского и Таманского групповых водопроводов, обслуживающих курортные населенные пункты региона, сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский.

"Всего на реконструкцию трех групповых водопроводов, Троицкого, Ейского и Таманского, до 2024 года выделено 10,5 млрд рублей в рамках госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", - сказал он.
Вороновский добавил, что по программе реконструкции на эти цели планируется выделить в 2020 году - 1,4 млрд рублей, 2021 году - 1,6 млрд рублей, 2022 году - 4,2 млрд рублей, 2023 году - 3,3 млрд рублей. Основная часть финансирования в размере 4 млрд руб. будет направлена на реконструкцию Троицкого группового водопровода.

По направлению Ейского группового водопровода в 2019 году выполнено проектирование участка протяженностью 10 км, в 2020 году планируется начать строительно-монтажные работы. Кроме того, планируется реконструкция 41 км Таманского группового водопровода, который обеспечивает водой 28 населенных пунктов Таманского полуострова.

В конце 2019 года на Троицком водопроводе из-за износа сетей произошли подряд две крупные аварии, жители нескольких курортных городов практически неделю провели без централизованного водоснабжения. Причиной аварии был износ сетей, водопровод испытывает большую нагрузку, в курортный сезон она увеличивается более чем в два раза по сравнению с остальным временем. В 2019 году на его модернизацию было выделено порядка 1 млрд рублей.

По данным "Кубаньводкомплекса", Троицкий групповой водопровод был введен в строй в 1971 году, он обслуживает Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также населенные пункты побережья Черного моря. Ейский групповой водопровод был введен в строй в 1989 году, он обеспечивает водой пять районов северной зоны Краснодарского края. Таманский групповой водопровод спроектирован в 1967 году, введен в эксплуатацию в 1972 году для обеспечения водой населения и организаций, крупных виноградарских совхозов на Таманском полуострове. Он подает воду в 28 населенных пунктов Кубани.

Теги
РоссияКраснодарский край
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