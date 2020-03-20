Ассоциация банков России предложила ЦБ значительно снизить ставку страховых взносов банков

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ассоциация банков России (АБР) предложила ЦБ вдвое снизить базовую ставку страховых взносов банков в Фонд обязательного страхования вкладов - до 0,075% в квартал. Об этом говорится в письме АБР, адресованном главе регулятора Эльвире Набиуллиной (имеется в распоряжении ТАСС).

На данный момент базовая ставка АСВ составляет 0,15% от балансовых остатков на счетах по вкладам.

"[Ассоциация полагает целесообразным] существенно уменьшить базовую ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования (например, до 0,075% в квартал), предусмотреть отсрочку уплаты отчислений в АСВ", - говорится в письме.

Также ассоциация предложила зафиксировать курсы иностранных валют, "используемых в целях выполнения пруденциальных требований", по состоянию на 1 марта 2020 года.

Среди других предложений называются расширение инструментария по предоставлению ликвидности Банком России, в том числе за счет беззалоговых кредитных линий на срок до 6 месяцев для банков, не являющихся системно-значимыми, а также за счет валютного РЕПО под ценные бумаги, принимаемые ЦБ в качестве обеспечения.

Кроме того, АБР считает нужным временно снизить нормативы обязательных резервов банков, в том числе для обязательств в иностранной валюте, и ввести мораторий на снижение оценки справедливой стоимости имущества банков и залогового обеспечения до тех пор, пока экономическая ситуация на финансовом рынке не стабилизируется.

За IV квартал 2019 года по базовой ставке от банков поступило 50,11 млрд руб. По повышенной дополнительной ставке (0,75%) в фонд поступило 1,7 млрд руб.