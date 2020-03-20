ЦБ установил предельный размер комиссий в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России с 1 мая 2020 года ограничит максимальный размер банковских комиссия для клиентов в Системе быстрых платежей на переводы между физлицами. Переводы в системе до 100 тыс. рублей в месяц будут осуществляться банками без взимания платы. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"В целях обеспечения возможности для граждан беспрепятственно и в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами Банк России устанавливает с 1 мая 2020 года предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами", - указано в сообщении.

Переводы в системе до 100 тыс. рублей в месяц будут осуществляться банками без взимания платы. Свыше 100 тыс. рублей в месяц комиссия должна составлять не более 0,5% суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

ТАСС в пресс-службе ЦБ сообщили, что на 1 марта текущего года россияне через СБП провели почти 10 млн операций на сумму свыше 85 млрд рублей. Средний чек одного перевода составляет 8,6 тыс. рублей.