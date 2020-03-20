{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Azur air отменяет все рейсы до 20 апреля

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Крупнейший чартерный перевозчик в России Azur air первым из отечественных авиакомпаний сообщил о фактической приостановке полетов на месяц - с 22 марта по 20 апреля. Компания будет совершать только вывозные рейсы, следует из сообщения Azur air в Facebook.

"Авиакомпания Azur air, проявляя ответственную гражданскую позицию в отношении здоровья российских туристов, полностью поддерживает решение своего стратегического партнера - туроператора Anex Tour - об отмене c 22 марта по 20 апреля всех завозных рейсов из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, до последнего момента перевозчик продолжал полеты в Таиланд, на Кубу и в Мексику. Внутренних рейсов по России у авиакомпании нет.

Реклама на ТАСС
ЦБ ограничил ставку банков по рефинансируемым кредитам малого и среднего бизнеса 8,5%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС