Azur air отменяет все рейсы до 20 апреля

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Крупнейший чартерный перевозчик в России Azur air первым из отечественных авиакомпаний сообщил о фактической приостановке полетов на месяц - с 22 марта по 20 апреля. Компания будет совершать только вывозные рейсы, следует из сообщения Azur air в Facebook.

"Авиакомпания Azur air, проявляя ответственную гражданскую позицию в отношении здоровья российских туристов, полностью поддерживает решение своего стратегического партнера - туроператора Anex Tour - об отмене c 22 марта по 20 апреля всех завозных рейсов из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, до последнего момента перевозчик продолжал полеты в Таиланд, на Кубу и в Мексику. Внутренних рейсов по России у авиакомпании нет.