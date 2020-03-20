ЦБ ограничил ставку банков по рефинансируемым кредитам малого и среднего бизнеса 8,5%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ЦБ расширяет программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится в сообщении регулятора.

В частности, по кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита в 175 млрд рублей, ставка ЦБ снижена с 6% до 4%, а конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%. При этом снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСП.

Также с апреля вводится новый кредитный инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд рублей в целях поддержания объемов кредитования МСП. В рамках указанного лимита Банк России будет предоставлять кредитным организациям кредиты по ставке 4% годовых сроком на один год.

В программе смогут принять участие банки, объем рублевого кредитного портфеля субъектам МСП которых составит не менее 95% от всего портфеля на 1 марта 2020 года. Средства будут предоставляться до 30 сентября.

Также Банк России разрешил кредитным и микрофинансовым организациям до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга МСП по реструктурированным ссудам. Таким образом, кредитные организации смогут не формировать дополнительные резервов под потери.