{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС оштрафовала производителя лекарства "Бронхо-мунал" за недостоверную рекламу

В рекламе было заявлено, что препарат способствует снижению риска осложнений в три раза, однако в инструкции по его применению такие свойства и характеристики товара отсутствуют

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала производителя лекарства "Бронхо-мунал" на 200 тыс. рублей за недостоверную рекламу, говорится в сообщении ведомства.

В рекламе было заявлено, что препарат способствует снижению риска осложнений в три раза, в частности, в виде среднего отита. Однако в инструкции по его применению такие свойства и характеристики товара отсутствуют, что противоречит требованиям закона. В январе 2020 года комиссия ФАС признала рекламу нарушающей закон о рекламе.

"К сожалению, рекламодатели часто пренебрегают требованием закона, в соответствии с которым свойства, характеристики и способы применения лекарственных препаратов в рекламе должны строго соответствовать тому, что указано в инструкции о его применении", - отметила начальник управления рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Правительство отменило штрафы при нарушении сроков госконтрактов предприятиями автопрома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС