ФАС оштрафовала производителя лекарства "Бронхо-мунал" за недостоверную рекламу

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала производителя лекарства "Бронхо-мунал" на 200 тыс. рублей за недостоверную рекламу, говорится в сообщении ведомства.

В рекламе было заявлено, что препарат способствует снижению риска осложнений в три раза, в частности, в виде среднего отита. Однако в инструкции по его применению такие свойства и характеристики товара отсутствуют, что противоречит требованиям закона. В январе 2020 года комиссия ФАС признала рекламу нарушающей закон о рекламе.

"К сожалению, рекламодатели часто пренебрегают требованием закона, в соответствии с которым свойства, характеристики и способы применения лекарственных препаратов в рекламе должны строго соответствовать тому, что указано в инструкции о его применении", - отметила начальник управления рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.