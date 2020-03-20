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Распространение коронавируса нового типа

Лукашенко заявил, что российские ретейлеры попросили у белорусов продукты питания

По мнению главы государства, среди белорусов нет такой "психопатии", как в западных странах

МИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с утверждением, что после закрытия границы с Белоруссией из-за ситуации с коронавирусом российские ретейлеры обратились с просьбой о поставках белорусской продукции, чтобы избежать дефицита. Об этом он рассказал в пятницу журналистам во время посещения научно-производственного частного предприятия "Адани".

"Россияне когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая", - утверждал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. При этом он призвал белорусов не паниковать и не ломиться в магазины. "У нас достаточно продуктов", - сказал президент.

Лукашенко также высказал непонимание по поводу того, что некоторые белорусы, несмотря на опасную ситуацию по всему миру, уехали отдыхать за границу. "А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать", - констатировал он. Тем не менее он поставил задачу помочь гражданам, в том числе российским, вернуться на родину. "Кстати, россияне на борт наших людей в Таиланде не пускали. Но, думаю, договоримся. <...>, - сказал Лукашенко. - Для России это практически ничего не стоило, а вреда принесет огромное множество. Вот тогда и будет "интеграция".

В целом, по мнению главы государства, среди белорусов нет такой "психопатии", как в западных странах. Он критично отозвался о людях, которые возвращаются из-за рубежа, побывав в эпидемиологически неблагополучных странах, и скрывают этот факт, приведя в пример белорусского бизнесмена, который вернулся из Италии и обратился к врачам, когда уже находился в критическом состоянии, а из-за него пришлось взять на контроль более 300 человек. Он положительно отозвался о белорусских специалистах, которые, "не имея вакцины, не зная, как лечить, ни одного человека не потеряли".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРаспространение коронавируса нового типа
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