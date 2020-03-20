"Яндекс.Такси" формирует фонд помощи водителям и курьерам, помещенным на карантин

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Совет директоров MLU BV (совместная компания "Яндекс.Такси" и Uber) принял решение о формировании фонда фонда, направленного на финансовую поддержку водителей и курьеров. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс.Такси", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" формируют фонд, направленный на финансовую поддержку водителей и курьеров. Решение об этом уже одобрено Советом директоров MLU BV. Средства из фонда будут направлены на выплаты тем, кому диагностировали коронавирус и тем, кто помещен на карантин из-за контактов с зараженными", - сообщили в компании.

Сейчас прорабатывается механизмы реализации программы, все детали будут опубликованы в официальных ресурсах компании в ближайшие дни.

Также компания отмечает, что ранее для помощи партнерам-перевозчикам команда "Яндекс.Такси" организовала пункты дезинфекции автомобилей такси, для водителей была организована бесплатная самодиагностика на точках телемедицинского контроля. Кроме этого, все курьеры компании получили рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, средства дезинфекции они могут бесплатно получить в офисах курьерских служб.

"В сервисе экспресс-доставки продуктов Яндекс.Лавка наблюдается повышенный спрос, в основном на товары длительного хранения - это бакалея, гигиена, детское питание. "Яндекс.Лавка" уже увеличила закупку таких товаров, вернула их на полки и в будущем команда не ожидает их дефицита", - добавил там.