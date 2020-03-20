В АКОРТ заявили, что сетям и поставщикам могут потребоваться изменения в договорах

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Условия договоров российских торговых сетей и поставщиков в нынешней ситуации могут требовать корректировки, считает глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

"Ранее считавшиеся нормальными какие-то условия договора сейчас, в условиях такого антикризисного управления, оперативных решений и мобилизации ресурсов, требуют какого-то изменения, корректировки подходов. Для того, чтобы упростить жизнь нашим контрагентам, мы без всяких условий ввели временный мораторий на применение санкций за недопоставку и несвоевременную поставку товаров. Мы понимаем, что у поставщиков могут быть сложности с распределением объемов поставок в распределительные центры и магазины. Чтобы не увеличивать их сложности еще и дополнительными финансовыми издержками <...>, мы приняли такое решение", - отметил ТАСС Беляков.

По его словам, все торговые сети заинтересованы в удовлетворении спроса покупателей в полном объеме и сформировали достаточные для этого запасы на фоне существующего в настоящее время повешенного спроса. "Некоторые сети публиковали пустующие полки - это связано с тем, что запасов не было, связано со скоростью доставки товаров на полки, которые очень быстро пустели. Запасы были сформированы, они есть", - подчеркнул глава АКОРТ.

"Правительство оперативно реагирует. Меры, которые они принимают, очень эффективны. Мне приятно, что это результат диалога с бизнес-сообществом и нашей организацией. Профильные министерства оказывают огромную помощь. Сейчас период, который можно охарактеризовать как совместные оперативные и эффективные действия по решению возникших проблем, по минимизации риска их возникновения в будущем", - заключил Беляков.