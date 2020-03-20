"Аэрофлот" утверждает, что не увеличивал стоимость билетов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" не увеличивала стоимость международных билетов в страны с ограниченным авиасообщением, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова. Ранее ФАС РФ сообщила о нарушении авиакомпанией "ценовой политики на авиабилеты и обеспечения доступности рейсов".

"Аэрофлот" не предпринимал никаких действий, направленных на увеличение стоимости билетов. Подобные заявления в отношении компании, которая в течение двух недель круглосуточно занята эвакуацией граждан нашей страны со сложной эпидемиологической обстановкой, звучат как минимум странно", - сказала она.

Спивакова добавила, что авиакомпания просит клиентов при покупке билетов, уточнять их цену на официальном сайте компании "Аэрофлот".

Ранее ФАС также предложила авиакомпании компенсировать потери от перелетов без пассажиров "туда" во время вывозных рейсов за счет увеличения тарифа на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении. То есть фактически за счет повышения транссибирских роялти.

Россия с начала февраля на фоне пандемии коронавируса ограничила авиасообщение с большинством стран. Закрыты почти все доходные для авиакомпаний международные рейсы (за исключение рейсов в столицы стран из терминала F Шереметьево). Сейчас большинство авиакомпаний заняты вывозными рейсами пассажиров из стран с ограниченным авиасообщением.