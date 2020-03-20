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Центр "Мой бизнес" в КБР рекомендуют предпринимателям сотрудничать онлайн

Предприниматели также могут связаться со специалистами центра по телефону горячей линии

НАЛЬЧИК, 20 марта. /ТАСС/. Республиканский центр предоставления услуг предпринимателям "Мой бизнес" в Кабардино-Балкарии (КБР) в связи ситуацией с коронавирусом рекомендует коммерсантам обращаться за необходимой поддержкой и услугами в удаленном режиме, по телефону или онлайн. Об этом сообщается в пятницу на странице Минэкономразвития региона в Instagram.

"В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции имеется возможность дистанционного получения услуг Центра "Мой бизнес", а именно по телефону горячей линии, посредством обратной онлайн связи со специалистами Центра, доступной на официальном сайте <...>, а также возможностью получения услуг через АИС "Мой бизнес", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, центр продолжают работать и в обычном режиме, предприняв дополнительные меры профилактики. В частности, уборка помещений будет проводиться каждые два часа с применением специальных средств. Для персонала, взаимодействующего с большим количеством посетителей, проведены инструктажи, приобретены одноразовые средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), отмечается в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Минэкономразвития региона, Центр оказания услуг "Мой бизнес" в КБР создан в марте 2018 года. С момента создания Центром оказаны услуги субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале ведения собственного бизнеса в рамках трех федеральных проектов: "Акселерация предпринимательства" - 2024 услуги, "Популяризация предпринимательства" - 3397 услуг, "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" - 131 услуга.

По состоянию на 20 марта, по информации оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в КБР, случаев заражения не зарегистрировано. Под медицинским наблюдением остаются 77 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

Теги
РоссияМалый и средний бизнесСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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