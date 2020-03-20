Автопрому отменят штрафы за нарушение сроков госконтрактов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение отменить штрафы при нарушении сроков госконтрактов предприятиями автопрома из-за последствий новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

"При исполнении отдельных контрактов предприятиями автомобильной промышленности допускается по соглашению сторон изменение срока исполнения соответствующих контрактов без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств по таким контрактам, вызванной введением временных мер по предотвращению распространения на территории России новой коронавирусной инфекции с территорий иностранных государств", - отмечается в справке к документу.

Согласно распоряжению, новые правила затронут 77 государственных и муниципальных контрактов. В частности, речь идет о контрактах на поставки автобусов "КамАЗа" Мосгортрансу, а также поставки автомобилей Lada для МВД.

При этом в справке к документу уточняется, что данная мера вводится для исполнения плана первоочередных мероприятий обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, утвержденного правительством РФ.

Ситуация с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 г. в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов.

В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.