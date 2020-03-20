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Систему безбарьерной оплаты проезда для ЦКАД начали тестировать на М-4

На ЦКАД планируется установка 12 рамок взимания платы, информация с которых будет поступать в центральную систему

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" начала тестировать систему безбарьерной оплаты free-flow для Центальной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Комплекс испытывается на 64-м км трассы М-4 "Дон", сообщает корреспондент ТАСС.

"Программная часть комплекса системы взимания платы "Свободный поток" фиксирует все проезды и анализирует информацию, полученную с рамок. Это и фотография самого транспортного средства, и передние/задние номерные знаки, информация об электронном средстве оплаты (транспондеры), скорость автомобиля, класс, также распознается марка, модель и габариты. Информация собирается в режиме реального времени, картинка меняется каждые 5 секунд", - рассказал журналистам замглавы" Автодора" Борис Сажин.

Он также уточнил, что в рамках ЦКАДа планируется установка 12 рамок взимания платы, каждая из них будет оборудована типовым составом видеокамер, антенн и лазерных датчиков. Информация с рамок будет поступать в центральную систему.

"Времени на тестирование есть столько, сколько есть времени в контракте на реализацию системы. В IV квартале система должна быть предъявлена со стороны исполнителя и нами принята", - рассказал Сажин.

Как сообщалось ранее, созданием системы сбора платы за проезд по ЦКАДу займется "Казань - Телематика".

Руководитель направления ИТС "Казань - Телематика" Павел Загородний уточнил, что скачки валютных курсов не скажутся на итоговой стоимости системы. "Мы не нервничаем, часть оборудования уже на складах", - отметил он. Кроме того, условия контракта таковы, что прыжки курсов валют не сказываются на выполнении обязательств.

О системе безбарьерной оплаты проезда Free-flow

Free-flow - система взимания платы без шлагбаумов. Автомобили без остановок проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда. Оплата производится с лицевого счета пользователя по транспондеру или с помощью распознавания государственных регистрационных номерных знаков. Водители без транспондера смогут оплатить проезд на сайте оператора в личном кабинете.

В госкомпании "Автодор" (управляет платными дорогами в России) отмечали, что free-flow планируется запустить на ЦКАД в 2020 году. Однако внедрение безбарьерной системы оплаты в России невозможно без принятия соответствующих поправок о штрафах за неоплату проезда по платным трассам.

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