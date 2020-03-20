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Динамика ключевой ставки Центробанка

Аксаков считает оправданным решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6%

По его мнению, на предстоящих заседаниях регулятор продолжит действовать без резких движений

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 6% является оправданным и говорит о том, что регулятор при принятии решений учитывает не только краткосрочные, но и долгосрочные риски, связанные с распространением коронавируса, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых является оправданным и демонстрирует рынку, что регулятор учитывает не только быстро меняющуюся текущую ситуацию, но и среднесрочные риски, связанные с распространением коронавируса и резким изменением ситуации на нефтяном рынке", - пояснил он.

"В настоящее время долгосрочные цели обеспечения финансовой стабильности и защиты от возможных будущих шоков важнее потенциального выигрыша от снижения или повышения ставки", - подчеркнул депутат.

По его мнению, на предстоящих заседаниях регулятор продолжит действовать без резких движений.

Теги
РоссияДинамика ключевой ставки ЦентробанкаАксаков, Анатолий Геннадьевич
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