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Игроки российского рынка big data признали этичным обмен данными для поиска мошенников

В Белую книгу включена практика по предоставлению клиентам возможности идентификации с помощью цифровых или других надежных альтернативных идентификаторов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Совет по этике работы с данными (включает крупнейшие IT-компании, банки, операторов связи РФ) признал добросовестной рыночной практикой обмен данными между кредитными организациями и мобильными операторами для предотвращения мошенничества. Об этом говорится в сообщении Ассоциации больших данных.

В декабре 2019 года крупнейшие игроки рынка big data подписали кодекс этики использования данных, разработанный Ассоциацией больших данных и Институтом развития интернета. Документ представляет собой свод правил и положений этичного обращения с данными и является основой саморегулирования рынка больших данных в России.

На прошедшем 19 марта первом заседании совета, который отныне будет следить за соблюдением принципов кодекса, был утвержден перечень первых добросовестных практик работы с данными для Белой книги. Первыми закрепленные в книге практиками стали примеры работы с данными, направленные на обеспечение удобства и безопасности граждан, отмечают в Ассоциации.

"Добросовестными были признаны практики противодействия мошенничеству со счетами клиентов. Например, рынком одобрен обмен данным между кредитными организациями и операторами сотовой связи для предотвращения мошеннических схем методом социальной инженерии, когда преступники имитируют звонки от банков, и для предотвращения противоправных действий в случаях смены клиентом сим-карты или прекращения договора с оператором связи", - говорится в сообщении.

Так, для обеспечения удобства клиентов при сборе согласий на обработку персональных данных дистанционным способом в Белую книгу включена практика по предоставлению клиентам возможности идентификации с помощью цифровых или других надежных альтернативных идентификаторов.

О совете

В совет по этике работы с данными входят "Газпром-медиа холдинг", "Яндекс", "Мегафон", "Тинькофф", Сбербанк, Газпромбанк, oneFactor, Qiwi, Mail.ru Group, ВТБ, "Вымпелком", фонд "Сколково", "Ростелеком", МТС, а также представители Аналитического центра при правительстве РФ, Ассоциации больших данных и Института развития интернета.

Основные задачи совета - контроль за соблюдением принципов кодекса этики использования данных присоединившимися компаниями и наполнение Белой книги практиками добросовестного использования данных. Белая книга - часть кодекса, свод примеров обращения с данными, которые компании лидеры отрасли применяют для улучшения пользовательского опыта, защиты клиентов и предотвращения мошенничества и коррупции.

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