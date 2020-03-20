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Бережливое производство внедрят на 30 предприятиях Ставрополья

До конца 2024 года таких предприятий должно быть 130 компаний

ПЯТИГОРСК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют внедрить бережливое производство на 30 предприятиях региона по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости". Всего к проекту должны подключиться 130 компаний, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства экономического развития края.

"В настоящее время в национальный проект по повышению производительности труда уже вошли 23 предприятия Ставрополья. До конца года таких предприятий должно быть 30, а всего до 2024 года - 130 компаний", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономического развития края", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, на предприятиях работают эксперты федерального и регионального центров компетенций. Они проводят диагностику, указывают на слабые места и вместе с персоналом пересматривают производственную цепочку.

В частности, отмечается, что предприятие "Баксанский бройлер" в течение полугода находится в проекте и уже подводит первые результаты. Так, количество рабочих часов сократилось с 12 до 10. Кроме оптимизации техпроцесса проводится обучение сотрудников. Для бизнеса эти услуги бесплатные - все проходит в рамках федеральной и региональной поддержки.

"23 ставропольских компании уже вошли в проект. 14 компаний под управлением федерального центра компетенций, остальные - самостоятельно для участия в национальном проекте. Те результаты, которые получили предприятия, действительно показывают его эффективность. Рентабельность на некоторых увеличилась не менее чем на 30%", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития Ставрополья Сергея Крынина.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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