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Распространение коронавируса нового типа
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Кабмин рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заразившихся коронавирусом россиян

Гражданам нужно будет предоставить официальное подтверждение наличия у них коронавирусной инфекции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал банкам реструктурировать кредиты россиянам, которые заразились коронавирусом.

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"Комплекс мер по поддержке граждан и экономики принимает Банк России. В частности, банкам дана рекомендация проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, не назначать по ним штрафов. Речь идет в первую очередь о тех гражданах, которые предоставят официальное подтверждение о наличии у них коронавирусной инфекции", - заявил в пятницу председатель правительства на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.

По его словам, также "будут расширены программы рефинансирования по кредитам малого и среднего бизнеса, кредитные ставки 4% вместо 6% и отдельно - поддержание доступности ипотеки и снижение регуляторно-надзорной нагрузки на финансовые организации". "Конечно, особые усилия нами будут направлены на то, чтобы в этих условиях обеспечить реальный сектор экономики финансовыми ресурсами", - заверил Мишустин. Он подчеркнул, что "правительство и Банк России будут расширять меры поддержки и состав тех, кто на них может претендовать".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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