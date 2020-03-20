Кабмин рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заразившихся коронавирусом россиян

"Комплекс мер по поддержке граждан и экономики принимает Банк России. В частности, банкам дана рекомендация проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, не назначать по ним штрафов. Речь идет в первую очередь о тех гражданах, которые предоставят официальное подтверждение о наличии у них коронавирусной инфекции", - заявил в пятницу председатель правительства на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.

По его словам, также "будут расширены программы рефинансирования по кредитам малого и среднего бизнеса, кредитные ставки 4% вместо 6% и отдельно - поддержание доступности ипотеки и снижение регуляторно-надзорной нагрузки на финансовые организации". "Конечно, особые усилия нами будут направлены на то, чтобы в этих условиях обеспечить реальный сектор экономики финансовыми ресурсами", - заверил Мишустин. Он подчеркнул, что "правительство и Банк России будут расширять меры поддержки и состав тех, кто на них может претендовать".