Цена нефти Brent опустилась ниже $29

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Рост стоимости фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне продолжил замедляться. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 15:24 мск, нефть этого сорта торговалась по $28,93 за баррель, что на 1,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

К 15:33 мск цена нефти марки Brent находилась на отметке $28,85 (+1,3%), а WTI - на $26,07 (+0,6%) за баррель.

Российский рубль дешевеет по отношению к доллару США и евро. Так, доллар находился на уровне 79,39 рубля (+0,3%), а евро торговался по 85,15 рубля (+0,6%).