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Распространение коронавируса нового типа

ЦБ не видит необходимости введения прямых выплат гражданам для поддержки населения

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ЦБ РФ не видит необходимости введения прямых выплат гражданам для поддержки населения - Набиуллина.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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