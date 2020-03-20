МТС Банк увеличил собственный капитал на 15,3%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Размер собственных средств МТС Банка вырос на 15,3% - до 37,6 млрд рублей - по итогам дополнительного выпуска обыкновенных именных акций, сообщила в пятницу пресс-служба банка.

"ПАО "МТС-Банк" объявляет о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 3,5 млн обыкновенных именных акций на 5 млрд рублей. После регистрации отчета 19 марта 2020 года в Центральном банке Российской Федерации размер собственных средств (капитала) МТС Банка увеличился на 15,3% и составил 37,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, приобретателем акций стала Mobile TeleSystems B.V., на 100% дочерняя компания ПАО "МТС". "Таким образом, доля ПАО "МТС" в уставном капитале банка увеличилась до 99,781% с 99,745%, включая долю ПАО "МГТС", - сообщили в пресс-службе банка.

"МТС Банк третий год подряд удваивает продажи в розничном сегменте и демонстрирует высокие операционные показатели. Дополнительная эмиссия позволит нам не терять темпы роста в приоритетных для нас сегментах. Еще более глубокая синергия с крупнейшим российским телекоммуникационным оператором и провайдером цифровых услуг МТС усилит наше основное конкурентное преимущество на российском рынке. В 2019 году МТС Банк стал основой и единой витриной для развития финансовых сервисов в цифровой экосистеме МТС",  цитирует пресс-служба председателя правления МТС Банка Илью Филатова.