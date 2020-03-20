РЭО предложил законодательно запретить смешивать раздельно собранные отходы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Компания "Российский экологический оператор" (РЭО) предложила законодательно установить запрет на смешивание раздельно собранных отходов. Если данные ограничения будут установлены, нарушителей можно будет привлекать к административной ответственности, сообщила в пятницу пресс-служба РЭО.

"В систему "РЭО Радар" поступают сообщения жителей о том, что при вывозе мусора с контейнерных площадок отходы из всех контейнеров сваливаются в один мусоровоз. Это недопустимая ситуация с учетом того, что задача внедрять по всей стране раздельный сбор отходов поставлена президентом РФ. Те региональные операторы, которые недобросовестно подходят к транспортировке раздельно собранных ТКО, должны нести ответственность за свои действия. Введение законодательных ограничений поможет сократить число подобных ситуаций, подрывающих доверие россиян к проводимой реформе", - приводятся слова генерального директора РЭО Ильи Гудкова.

Как отметили в компании, смешивание раздельно собранных отходов позволяет региональным операторам сократить расходы на транспортировку, но вместе с тем снижает уровень доверия населения к реформе, сокращает участие в раздельном сборе и приводит к уменьшению процента получаемых полезных фракций. Именно поэтому РЭО разработал дополнение к правилам обращения с ТКО, утвержденным правительством РФ 12 ноября 2016 года.

"Необходимым условием для введения указанных законодательных ограничений является утверждение порядка осуществления раздельного сбора отходов субъектами РФ. В настоящее время в ряде регионов уже утвержден такой порядок: например, в Москве, Московской области, Мордовии, Нижегородской области. На контейнерных площадках установлены от двух до пяти баков для раздельного сбора ТКО. А в ряде регионов жителей, которые разделяют мусор, поощряют снижением платы за вывоз отходов в платежках", - пояснили в РЭО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.