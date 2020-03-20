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Около 650 тыс. жителей сельских районов Хайнаня с 2012 года выведены из состояния бедности

Коэффициент бедности в провинции снизился до 0,5%

ХАЙКОУ /Китай/, 20 марта. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань с 2012 года вывели из состояния бедности порядка 650 тыс. жителей сельских районов. Такие данные Государственного статистического управления КНР публикует в пятницу местная газета "Хайнань жибао".

По состоянию на конец 2019 года, пишет издание, коэффициент бедности в провинции снизился до 0,5%. В 2012 году этот показатель находился на уровне 11,4%. К концу прошлого года провинциальным властям удалось раньше намеченного срока выполнить поставленные задачи по сокращению бедности в сельских районах Хайнаня. Располагаемый доход на душу населения в сельских районах к указанному периоду был доведен до 12789 юаней (около $1,8 тыс.), что на 1244 юаня (порядка $177) больше, чем в 2018 году.

За последние 10 лет, пишет газета, провинциальным властям удалось значительно повысить уровень жизни в сельских районах за счет мер поддержки сельхозпроизводителей. Именно аграрный сектор в 2019 году стал основным источником дохода для малоимущих жителей сельских районов.

Ранее в китайской печати сообщалось, что правительство Хайнаня выделит 1,56 млрд юаней (около $222 млн) для ликвидации бедности в регионе. Для этого должен быть создан специальный фонд с целью финансирования крестьянских хозяйств в наиболее бедных уездах.

Власти Китая ведут планомерную работу по ликвидации бедности в стране. С 2013 по 2017 год благодаря мерам правительства порог бедности преодолели 68 млн жителей страны. В 2018 году Китаю удалось сократить число бедных еще на 10 млн человек. Среди них и жители провинции Хайнань.

Теги
КитайХайнань
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