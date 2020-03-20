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ЦБ по-прежнему ожидает снижения ипотечных ставок до уровня 7-8%

Речь идет о достижении такого показателя к 2024 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России по-прежнему ожидает снижения ипотечных ставок до уровня 7-8% до 2024 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы рассматриваем потенциал снижения ставок к 7-8% в период до 2024 года, в этот период этот потенциал сохраняется", - сказала она.

Глава ЦБ добавила, что то, как будут вести себя ставки в 2020 году, будет во многом зависеть от развития ситуации.

Согласно Федеральному проекту "Ипотека", который входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда", до конца 2024 года ставки по ипотеке должны достичь 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.

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Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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