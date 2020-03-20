ЦБ сохраняет планы по продаже банка "Открытие" и Азиатско-Тихоокеанского банка

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России пока не планирует переносить сроки или отказываться от планов по продаже санируемых банка "Открытие" и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы пока не переносим никакие сроки, сбор заявок на продажу АТБ продолжается. Также мы работаем с инвестиционными консультантами по выработке наилучшей стратегии выхода из банка "Открытие", здесь тоже пока сроки не переносятся. Конечно, мы будем учитывать ситуацию на рынке, но пока работаем в соответствии с планами, графиками. Еще раз хочу подтвердить наше твердое намерение продать эти банки на рынке", - сказала она.

В конце января глава банка "Открытие" Михаил Задорнов заявлял, что часть акций кредитной организации могут быть размещены для продажи в сентябре - октябре 2021 года. Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года.

Также с 1 апреля 2020 года Банк России планирует начать прием заявок от лиц, заинтересованных в приобретении у регулятора акций Азиатско-Тихоокеанского банка, санируемого с апреля 2018 года.