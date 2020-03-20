Почти все члены АТОР имеют действующие договоры страхования ответственности

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в ответ на заявление Ассоциации туроператоров России (АТОР) об отказах страховых организаций в продлении договоров страхования туроператоров заявил, что практически все члены АТОР имеют действующие договоры страхования ответственности. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ВСС.

"По состоянию на 20 марта 2020 года по информации, размещенной на официальном сайте АТОР, в состав АТОР входят 34 туроператора, общая сумма финансового обеспечения, по оценке экспертов, составляет около 4 млрд руб. Практически все туроператоры, являющиеся членами АТОР, имеют действующие договоры страхования ответственности, срок действия которых истекает не ранее второго полугодия 2020 года", - отмечает ВСС.

По словам президента ВСС Игоря Юргенса, "некорректно одной отрасли в условиях кризисных явлений перекладывать проблемы на другую отрасль, тем более, усиливать и без того нарастающую панику".

В ВСС подчеркнули, что в текущих сложных экономических условиях страховщики будут более внимательно относиться к принимаем рискам. "Те компании, которые устойчивы, будут застрахованы, туроператоры, находящиеся под риском банкротства должны быть поддержаны соответствующими механизмами в рамках предпринимаемых государством мер", - указали в ассоциации.

Финансовое обеспечение турфирм

По мнению страхового сообщества, действующий механизм финансового обеспечения туроператоров требует существенной переработки, в том числе с учетом международной практики.

"Необходимо существенно увеличить прозрачность работы туроператоров и ужесточить требования к допуску на этот рынок. Например, нужна система, которая позволит контролировать реальное количество проданных туроператорами путевок и механизм, который определит максимальную сумму обязательств, которую туроператор может на себя взять. Кроме того, нужно, чтобы одни и те же люди, уже обанкротившие одного туроператора, не могли открыть новую фирму и снова продавать путевки. Соответствующие предложения ВСС направил в Минэкономразвития России, Ростуризм, Минфин России, а также в Банк России в ноябре 2019 года", - сказала вице-президент ВСС Светлана Гусар.

Ранее сегодня АТОР заявил, что попросил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину разобраться в ситуации с массовым отказом страховых компаний из-за коронавируса страховать туристический бизнес, что грозит множеству компаний уходом с рынка уже в апреле. В этой связи АТОР просит главу ЦБ разрешить сложившуюся ситуацию путем предоставления необходимой поддержки страховым компаниям, стимулирующей их продлить действующие договоры страхования финансовой ответственности туроператоров перед потребителями.

Туроператоры обязаны иметь финансовое обеспечение ответственности перед потребителями. В большинстве случаев оно оформляется в виде договора страхования финансовой ответственности. По данным АТОР, выездным туризмом в России сейчас занимается 535 туроператоров, при этом суммарный объем финансовой ответственности туроператоров перед потребителями, обеспеченной страховыми договорами, составляет более 23 млрд рублей, отмечается в письме АТОР.