Число безработных в России в феврале снизилось на 6,3% в годовом выражении

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Численность безработных в России в феврале 2020 года, по предварительным данным, составила порядка 3,425 млн человек, или 4,6% экономически активного населения. Как отмечается в оперативном докладе Росстата, по сравнению с февралем прошлого года показатель уменьшился на 6,3%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрированы около 700 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в феврале текущего года составила 74,5 млн человек, или 51% от общей численности населения страны, отмечает Росстат.