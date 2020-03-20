Набиуллина: эффект от разрыва сделки ОПЕК+ усилил негатив на мировых финансовых рынках

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Эффект от выхода России из соглашения ОПЕК+ усилил сложную ситуацию на мировых финансовых рынках, сообщила в ходе онлайн-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Думаю, что эффект от выхода из соглашения ОПЕК+, который сейчас произошел, он, конечно, усилен ситуацией на мировых финансовых рынках, ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и тем, как это влияет на спрос и предложение. В этом смысле ситуация непростая, так как растет предложение нефти при ее избытке на рынке и падением спроса. Тем не менее мы будем отслеживать ситуацию, для нас главное - быть готовыми к любой ситуации", - сказала Набиуллина.