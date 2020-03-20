Британия ввела запрет на экспорт 80 наименований медпрепаратов на фоне коронавируса

ТАСС, 20 марта. Соединенное Королевство ввело запрет на экспорт 80 наменований медпрепаратов с целью сохранения их запасов в стране в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

Этот список, в частности, включает адреналин, инсулин, парацетамол и морфин.

Компании, нарушившие этот запрет, подвергнутся санкциям со стороны регулятора, вплоть до отзыва лицензии, предупредили в министерстве здравоохранения страны.

На данный момент в Великобритании заболевание, вызываемое коронавирусом, официально подтверждено почти у 3,3 тыс. человек, 144 умерли. При этом власти признают, что реальное число инфицированных может быть значительно выше и составлять десятки тысяч.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.