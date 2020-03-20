{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Британия ввела запрет на экспорт 80 наименований медпрепаратов на фоне коронавируса

Этот список, в частности, включает адреналин, инсулин, парацетамол и морфин

ТАСС, 20 марта. Соединенное Королевство ввело запрет на экспорт 80 наменований медпрепаратов с целью сохранения их запасов в стране в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

Этот список, в частности, включает адреналин, инсулин, парацетамол и морфин.

Компании, нарушившие этот запрет, подвергнутся санкциям со стороны регулятора, вплоть до отзыва лицензии, предупредили в министерстве здравоохранения страны.

На данный момент в Великобритании заболевание, вызываемое коронавирусом, официально подтверждено почти у 3,3 тыс. человек, 144 умерли. При этом власти признают, что реальное число инфицированных может быть значительно выше и составлять десятки тысяч.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Huawei стала лидером по поставкам смартфонов в РФ в 2019 году
Компания опередила Samsung, Xiaomi и Apple
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС