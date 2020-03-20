{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Минпромторг отмечает продолжающийся рост спроса населения на некоторые продукты

Также в министерстве получили информацию о просьбах поставщиков повысить отпускные цены на импортные товары в связи с увеличением курса валют

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Спрос населения на некоторые продукты длительного хранения в ряде российских регионов продолжает расти, но дефицита товаров нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"В отдельных регионах фиксируется продолжение увеличения спроса населения на отдельные группы товаров", - отметили в министерстве. Речь идет в первую очередь о продуктах длительного срока хранения: крупах (гречка, рис, овсянка, пшено), муке и макаронах, мясе, мясной гастрономии и рыбы, мясных и рыбных консервах, молочной продукции, сгущенном молоке, соли, сахаре и чае.

"Ситуацию на потребительском рынке мы сейчас мониторим практически в ежеминутном режиме, дефицита товаров не наблюдается, но есть дефицит времени - иногда его просто не хватает на то, чтобы подвезти, разгрузить и выложить товар. Кроме того, по информации от самих торговых организаций и региональных властей, ценовых всплесков также не наблюдается", - сказали в Минпромторге.

Импортные товары

Минпромторг РФ получает информацию о просьбах поставщиков повысить отпускные цены на импортные товары в связи с увеличением курса валют, сообщили в пресс-службе министерства.

"Периодически к нам поступает информация о попытках отдельных поставщиков попробовать повысить отпускные цены на те или иные виды импортной продукции, но не в связи с повышенным спросом, а в связи с повышением курса валют", - сообщили в министерстве.

Cоциально значимые товары

Необоснованных ценовых всплесков на социально значимые товары в настоящее время не наблюдается, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"Сегодня, по информации торговых организаций и региональных властей, необоснованных ценовых всплесков на социально значимые товары не наблюдается", - отметили в министерстве.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Huawei стала лидером по поставкам смартфонов в РФ в 2019 году
Компания опередила Samsung, Xiaomi и Apple
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС