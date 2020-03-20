Минпромторг отмечает продолжающийся рост спроса населения на некоторые продукты

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Спрос населения на некоторые продукты длительного хранения в ряде российских регионов продолжает расти, но дефицита товаров нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"В отдельных регионах фиксируется продолжение увеличения спроса населения на отдельные группы товаров", - отметили в министерстве. Речь идет в первую очередь о продуктах длительного срока хранения: крупах (гречка, рис, овсянка, пшено), муке и макаронах, мясе, мясной гастрономии и рыбы, мясных и рыбных консервах, молочной продукции, сгущенном молоке, соли, сахаре и чае.

"Ситуацию на потребительском рынке мы сейчас мониторим практически в ежеминутном режиме, дефицита товаров не наблюдается, но есть дефицит времени - иногда его просто не хватает на то, чтобы подвезти, разгрузить и выложить товар. Кроме того, по информации от самих торговых организаций и региональных властей, ценовых всплесков также не наблюдается", - сказали в Минпромторге.

Импортные товары

Минпромторг РФ получает информацию о просьбах поставщиков повысить отпускные цены на импортные товары в связи с увеличением курса валют, сообщили в пресс-службе министерства.

"Периодически к нам поступает информация о попытках отдельных поставщиков попробовать повысить отпускные цены на те или иные виды импортной продукции, но не в связи с повышенным спросом, а в связи с повышением курса валют", - сообщили в министерстве.

Cоциально значимые товары

Необоснованных ценовых всплесков на социально значимые товары в настоящее время не наблюдается, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"Сегодня, по информации торговых организаций и региональных властей, необоснованных ценовых всплесков на социально значимые товары не наблюдается", - отметили в министерстве.