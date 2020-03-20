ЦБ представит макропрогноз экономики РФ с учетом текущей ситуации 24 апреля

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ намерен представить макроэкономический прогноз с учетом текущей ситуации 24 апреля. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"На наш взгляд, не факт, что по итогам этого года в целом будут отрицательные темпы. Мы, наоборот, по году в целом не ожидаем спада экономического. Мы сейчас будем уточнять наш прогноз. У нас следующее заседание 24 апреля, и мы предоставим прогноз с соответствующими предпосылками", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что ситуация сейчас развивается с большим отклонением от базового прогноза. Банк России также намерен пересматривать оценки и на цены на нефть, отметила она.

Глава ЦБ добавила, что текущий период в российской экономике является "сложным". "Главное, что мы к этому периоду подошли с достаточными накопленными и буферами, и устойчивостью финансовой системы. У нас есть весь арсенал инструментов для того, чтобы купировать риски, и не только купировать риски, но и поддерживать экономическую деятельность, кредитование в этих условиях", - резюмировала Набиуллина.

Банк России 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых после длительного цикла ее снижения.