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ЦБ представит макропрогноз экономики РФ с учетом текущей ситуации 24 апреля

Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ситуация сейчас развивается с большим отклонением от базового прогноза

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ намерен представить макроэкономический прогноз с учетом текущей ситуации 24 апреля. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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"На наш взгляд, не факт, что по итогам этого года в целом будут отрицательные темпы. Мы, наоборот, по году в целом не ожидаем спада экономического. Мы сейчас будем уточнять наш прогноз. У нас следующее заседание 24 апреля, и мы предоставим прогноз с соответствующими предпосылками", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что ситуация сейчас развивается с большим отклонением от базового прогноза. Банк России также намерен пересматривать оценки и на цены на нефть, отметила она.

Глава ЦБ добавила, что текущий период в российской экономике является "сложным". "Главное, что мы к этому периоду подошли с достаточными накопленными и буферами, и устойчивостью финансовой системы. У нас есть весь арсенал инструментов для того, чтобы купировать риски, и не только купировать риски, но и поддерживать экономическую деятельность, кредитование в этих условиях", - резюмировала Набиуллина.

Банк России 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых после длительного цикла ее снижения.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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