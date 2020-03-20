Anex Tour отменяет все завозные рейсы за границу

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Anex Tour в связи с рекомендацией Ростуризма в условиях пандемии коронавируса отменяет все завозные рейсы за границу в период с 22 марта по 20 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора.

"В связи со сложившейся ситуацией, а также на основании постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года и рекомендаций Ростуризма от 19 марта 2020 года, нами принято решение отменить все завозные рейсы из РФ в период c 22 марта по 20 апреля 2020 года", - сообщили в Anex Tour.

Будут выполнятся только рейсы с целью возвращения туристов из стран пребывания.

Ростуризм 19 марта рекомендовал туристам воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки; организованным туристам обратиться к туроператору с просьбой о переносе срока совершения путешествия на более поздний срок; туроператорам временно воздержаться от отправки туристов на территорию иностранных государств и оказать максимальное содействие туристам в перебронировании сроков совершения путешествия на более поздний срок.