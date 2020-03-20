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Реальная зарплата в России в январе выросла на 6,5%

В январе 2019 года реальная зарплата выросла на 1,1% по отношению к аналогичному месяцу 2018 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Реальная начисленная заработная плата в России в январе 2020 года, по предварительным данным, увеличилась на 6,5% в годовом выражении, следует из доклада Росстата. При этом в декабре прошлого года показатель был на уровне в 6,9%

Для сравнения, в январе 2019 года реальная зарплата выросла на 1,1% по отношению к аналогичному месяцу 2018 году.

В то же время средняя номинальная зарплата в январе этого года возросла на 9,1% в годовом выражении - до 46,674 тыс. рублей. В декабре 2019 года она составила 62,239 тыс. рублей ( +10,1% г/г).

Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с 2018 годом, а средняя номинальная зарплата возросла на 7,5% - до 47,468 тыс. рублей.

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