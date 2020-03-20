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Распространение коронавируса нового типа

Общероссийскую горячую линию по коронавирусу запустили в течение 24 часов

За три дня работы на линию поступило более 19 тысяч звонков

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Общероссийскую горячую линию по ситуации с коронавирусом запустили в рекордные 24 часа. Об этом говорится в сообщении "Ростелекома", который по поручению главы Минкомсвязи Максута Шадаева организовал работу линии.

"Для оперативной поддержки и информирования населения о ситуации с распространением коронавируса правительство России приняло решение о запуске круглосуточной бесплатной горячей линии. "Ростелеком Контакт-центр" по поручению главы Минкомсвязи Максута Шадаева в течение 24 часов организовал работу линии 8-800-2000-112 на базе своего контактного центра, и 16 марта операторами были приняты первые звонки", - сообщили в компании.

Отмечается, что для выполнения поставленной задачи было выделено 200 операторов, которые являются сотрудниками компании, прошедшими специальную подготовку. "Операторы обрабатывают обращения в посменном режиме, отвечая в режиме 24/7 на тысячи звонков в день от граждан из разных уголков страны. За 3 дня работы на линию уже поступило более 19 тысяч звонков. На текущий момент больше всего обращений зафиксировано из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Краснодарского края", - добавили в "Ростелекоме".

Операторы линии отвечают на самые разные вопросы, волнующие граждан - это симптомы заболевания, консультации по средствам индивидуальной защиты и оформлению дистанционного больничного. На линию также поступают предложения по дополнительным мерам борьбы с коронавирусом, здесь можно оставить жалобу на действия работодателей, медицинского персонала или отсутствие потребительских товаров в розничных магазинах.

О вирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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