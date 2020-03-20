Глава ТПП считает "благом для предпринимательства" сохранение ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сохранение ключевой ставки Банка России на прежнем уровне в 6% является благом для предпринимательства, дает сигнал бизнес-сообществу, что ситуация находится под контролем. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Ранее в пятницу ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых после длительного цикла ее снижения с 7,75% в декабре 2018 года, указав, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза регулятора. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о размере ключевой ставки, запланировано на 24 апреля.

"В кризисной финансово-экономической обстановке любые решения в интересах преодоления панических настроений и обеспечения стабильности и, в частности, сохранение регулятором ключевой ставки на уровне 6% годовых - это благо для предпринимательства. По нашему мнению, это еще один ясный сигнал бизнес-сообществу, что ситуация под контролем, власти осознают всю ответственность, действуют целенаправленно, точечно и корректно с максимальным учетом заинтересованных сторон", - сказал собеседник агентства.

По словам Катырина, система ТПП России постоянно мониторит обстановку, тесно взаимодействуя с бизнесом, оперативно реагирует на возникающие проблемы, всячески содействует правительству в их разрешении.

"Полагаю, что в дальнейшем решения по ключевой ставке должны будут приниматься с учетом изменений внешних и внутренних условий, возникающих рисков в предпринимательской среде, результатов борьбы с распространением коронавируса, динамики инфляции относительно целей преодоления кризисных явлений", - добавил он.