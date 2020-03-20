Набиуллина: экономический спрос в РФ не должен поддерживаться ростом потребкредитования

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Экономический спрос на товары в РФ не должен поддерживаться ростом потребительского кредитования. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Нам нужно посмотреть на ситуацию, пока данных еще мало оперативных, что будет происходить с потребительским кредитованием. Хотела бы отметить, что мы не считаем правильным, чтобы экономический рост или спрос поддерживался ценой того, что люди уже с большими долгами брали все больше и больше кредитов, не понимая как их обслуживать. Мы для этого вводили коэффициент долговой нагрузки (ПДН - прим. ТАСС)", - сказала она.

Она добавила, что пока ЦБ не видит необходимости убирать регулирование потребительского сектора кредитования.

ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат.

С 1 октября 2019 года российские банки должны рассчитывать показатель долговой нагрузки и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.