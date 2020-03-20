{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Huawei стала лидером по поставкам смартфонов в РФ в 2019 году

Компания опередила Samsung, Xiaomi и Apple

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Китайская Huawei стала лидером по импорту в Россию смартфонов в 2019 году с долей 32,3%, опередив Samsung, Xiaomi и Apple. Об этом говорится в отчете аналитического центра GS Group.

В 2019 году в Россию было импортировано 48,3 млн мобильных телефонов, из них 66% - смартфоны в верхнем ценовом сегменте (от 7 тыс. руб.). По сравнению с 2018 годом импорт снизился в целом на 2%, однако расхождение между верхним и нижним ценовыми сегментами стало еще более ощутимым: рост на 11% - в верхнем, падение на 21% - в нижнем.

Суммарно топ-4 производителей смартфонов поставили 90% всех телефонов верхнего сегмента. На долю Huawei (включая бренд Honor) пришлось 32,3%, причем компания побила рекорды на российском рынке по объему поставок смартфонов по итогам квартала и года, отмечают эксперты. В 2019 году Huawei импортировала на 17% смартфонов больше, чем в 2018 году.

Доля импорта южнокорейской Samsung составила 32% в 2019 году, объем ввезенных смартфонов вырос на 12%. Китайская Xiaomi заняла третье место с долей 15%, причем поставки в 2019 году выросли более чем в два раза. Большая заслуга в успехе Xiaomi, полагают эксперты, принадлежит независимым дистрибьюторам, в то время как Huawei, Samsung и Apple ввозят смартфоны в Россию через собственные дочерние компании.

Доля iPhone снизилась в 2019 году до 11% с 18% в 2017 году, а объемы поставок за год упали на 17%. По мнению экспертов, снижение доли Apple в России объясняется ростом доли Huawei и Xiaomi. Делая ставку на более дорогие модели, американская компания избегает прямой конкуренции с большинством моделей китайских корпораций, что сказывается на объемах импорта, предполагают аналитики.

"Рынок смартфонов в России продолжает консолидацию за счет вытеснения с рынка как лидеров прошлых годов, так и догоняющих брендов. На первое место выходят китайские "звезды", доля которых уже превышает половину рынка, - отмечает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. - При этом создание и продвижение альтернативной операционной системы, магазинов приложений и экосистем сервисов, никак не связанных с Google, является для России новой реальностью. Однако основные бонусы от этого получит Китай, а не Россия, компании которой никак не участвуют в процессах разработки и производства смартфонов для собственного рынка или компонентов для них".

Реклама на ТАСС
Авиакомпания iFly приостановила все зарубежные рейсы
В 2019 году iFly перевезла более 1,3 млн пассажиров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС