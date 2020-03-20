Huawei стала лидером по поставкам смартфонов в РФ в 2019 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Китайская Huawei стала лидером по импорту в Россию смартфонов в 2019 году с долей 32,3%, опередив Samsung, Xiaomi и Apple. Об этом говорится в отчете аналитического центра GS Group.

В 2019 году в Россию было импортировано 48,3 млн мобильных телефонов, из них 66% - смартфоны в верхнем ценовом сегменте (от 7 тыс. руб.). По сравнению с 2018 годом импорт снизился в целом на 2%, однако расхождение между верхним и нижним ценовыми сегментами стало еще более ощутимым: рост на 11% - в верхнем, падение на 21% - в нижнем.

Суммарно топ-4 производителей смартфонов поставили 90% всех телефонов верхнего сегмента. На долю Huawei (включая бренд Honor) пришлось 32,3%, причем компания побила рекорды на российском рынке по объему поставок смартфонов по итогам квартала и года, отмечают эксперты. В 2019 году Huawei импортировала на 17% смартфонов больше, чем в 2018 году.

Доля импорта южнокорейской Samsung составила 32% в 2019 году, объем ввезенных смартфонов вырос на 12%. Китайская Xiaomi заняла третье место с долей 15%, причем поставки в 2019 году выросли более чем в два раза. Большая заслуга в успехе Xiaomi, полагают эксперты, принадлежит независимым дистрибьюторам, в то время как Huawei, Samsung и Apple ввозят смартфоны в Россию через собственные дочерние компании.

Доля iPhone снизилась в 2019 году до 11% с 18% в 2017 году, а объемы поставок за год упали на 17%. По мнению экспертов, снижение доли Apple в России объясняется ростом доли Huawei и Xiaomi. Делая ставку на более дорогие модели, американская компания избегает прямой конкуренции с большинством моделей китайских корпораций, что сказывается на объемах импорта, предполагают аналитики.

"Рынок смартфонов в России продолжает консолидацию за счет вытеснения с рынка как лидеров прошлых годов, так и догоняющих брендов. На первое место выходят китайские "звезды", доля которых уже превышает половину рынка, - отмечает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. - При этом создание и продвижение альтернативной операционной системы, магазинов приложений и экосистем сервисов, никак не связанных с Google, является для России новой реальностью. Однако основные бонусы от этого получит Китай, а не Россия, компании которой никак не участвуют в процессах разработки и производства смартфонов для собственного рынка или компонентов для них".